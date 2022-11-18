«Флексовее занятие придумать сложно». Рэпер из Казани перевез кота Батю бизнес-классом в Сербию

Молодой рэпер из Казани оказался в Сербии и решил там закрепиться — чтобы проще было путешествовать. В России оставался его любимый кот Батя, ради воссоединения с которым мужчина не пожалел солидной суммы.
Кот отправился к хозяину бизнес-классом — они уже вместе и счастливы, рассказал 18 ноября 116.RU герой истории Сергей Казанцев. Перевозка питомца обошлась примерно в 50 тысяч рублей, но мужчина не переживает.
«Очевидно, что перелет в тесном салоне экономкласса среди кричащих детей и толкотни при посадке и высадке не подходит моему коту. Важную роль сыграло также то, что я — музыкант, по жизни занимаюсь рэпом. А как известно, для рэперов эпатаж и флекс дороже всего на свете. А флексовее занятия в 2022-м, чем возить кота бизнес-классом, придумать сложно», — объяснял он журналистам.
С Батей летела подруга Сергея, которой тот оплатил билеты туда-обратно. Кот перенес перелет хорошо, начал исследовать новую квартиру и чувствует себя отлично. Сергей говорит, что счастлив — жизни без питомца, которого три года назад нашел на помойке, не представляет.