«Флексовее занятие придумать сложно». Рэпер из Казани перевез кота Батю бизнес-классом в Сербию

Молодой рэпер из Казани оказался в Сербии и решил там закрепиться — чтобы проще было путешествовать. В России оставался его любимый кот Батя, ради воссоединения с которым мужчина не пожалел солидной суммы.



Кот отправился к хозяину бизнес-классом — они уже вместе и счастливы, рассказал 18 ноября 116.RU герой истории Сергей Казанцев. Перевозка питомца обошлась примерно в 50 тысяч рублей, но мужчина не переживает.