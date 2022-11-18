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    СК: На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку

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    В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба регионального СКР.

    Трагедия произошла вечером 13 ноября в станице Старощербиновской. По данным следствия, пьяный водитель «Ниссана» не справился с управлением и сбил 47-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. Очевидцы вызвали скорую, но медикам осталось лишь констатировать смерть потерпевшей.

    Предполагаемый виновник аварии был задержан. Им оказался 35-летний помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району. Суд заключил его под стражу.

    Как отмечает «Лента.ру», у погибшей женщины остались двое детей.

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    Комментарии 3

    Guddd-Head18 Ноя 2022 в 14:41
    Скрепно!
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