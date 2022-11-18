СК: На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба регионального СКР.
Трагедия произошла вечером 13 ноября в станице Старощербиновской. По данным следствия, пьяный водитель «Ниссана» не справился с управлением и сбил 47-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. Очевидцы вызвали скорую, но медикам осталось лишь констатировать смерть потерпевшей.
Предполагаемый виновник аварии был задержан. Им оказался 35-летний помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району. Суд заключил его под стражу.
Как отмечает «Лента.ру», у погибшей женщины остались двое детей.