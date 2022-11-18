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    ВЦИОМ: Большинство россиян выступило за сохранение традиционных новогодних празднований на фоне конфликта на Украине

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    Большая часть россиян выступает за сохранение в этом году традиционных элементов новогодних праздников — детских елок, праздничного оформления улиц и торговых центров. Также жители России поддержали инициативы с поздравлением участников спецоперации ВС РФ на Украине и членов их семей. Результаты исследования 18 ноября опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).


    В ходе опроса 70 % россиян поддержали сохранение праздничного оформления городов, если власти не станут покупать новую иллюминацию и украшения. Однако 14 % заявили, что отказываться от праздничного оформления вообще не надо, даже при покупке властями новой иллюминации. За полный отказ от украшения городов и населенных пунктов выступили 12 % жителей РФ.

    За праздничное оформление ярмарок, магазинов и ТЦ выступили 83 %. Более трети опрошенных считают, что такие места надо украшать скорее (37 %).

    Наибольшую поддержку среди праздничных гуляний получили детские праздники и новогодние елки — 96 %. За установку елей на улицах населенных пунктов — 89 % россиян.

    Наименьшую поддержку получило проведение праздничных фейерверков и салютов — 44%. Больше половины — 54 % — выступают за полный отказ от них.

    Также россияне положительно отнеслись к проведению мероприятий для участников спецоперации и их семей:

    • Поздравление семей участников путем поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками (94 %);
    • Сбор и отправка бойцам на передовую поздравительных открыток (87 %);
    • Поздравление раненых в госпиталях с участием Дедов Морозов и Снегурочек (87 %);
    • Установка в воинских частях праздничных елей с игрушками и пожеланиями от детей (83 %);
    • и прочее.

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