ВЦИОМ: Большинство россиян выступило за сохранение традиционных новогодних празднований на фоне конфликта на Украине

Большая часть россиян выступает за сохранение в этом году традиционных элементов новогодних праздников — детских елок, праздничного оформления улиц и торговых центров. Также жители России поддержали инициативы с поздравлением участников спецоперации ВС РФ на Украине и членов их семей. Результаты исследования 18 ноября опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В ходе опроса 70 % россиян поддержали сохранение праздничного оформления городов, если власти не станут покупать новую иллюминацию и украшения. Однако 14 % заявили, что отказываться от праздничного оформления вообще не надо, даже при покупке властями новой иллюминации. За полный отказ от украшения городов и населенных пунктов выступили 12 % жителей РФ.
За праздничное оформление ярмарок, магазинов и ТЦ выступили 83 %. Более трети опрошенных считают, что такие места надо украшать скорее (37 %).
Наибольшую поддержку среди праздничных гуляний получили детские праздники и новогодние елки — 96 %. За установку елей на улицах населенных пунктов — 89 % россиян.
Наименьшую поддержку получило проведение праздничных фейерверков и салютов — 44%. Больше половины — 54 % — выступают за полный отказ от них.
Также россияне положительно отнеслись к проведению мероприятий для участников спецоперации и их семей:
- Поздравление семей участников путем поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками (94 %);
- Сбор и отправка бойцам на передовую поздравительных открыток (87 %);
- Поздравление раненых в госпиталях с участием Дедов Морозов и Снегурочек (87 %);
- Установка в воинских частях праздничных елей с игрушками и пожеланиями от детей (83 %);
- и прочее.