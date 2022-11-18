ВЦИОМ: Большинство россиян выступило за сохранение традиционных новогодних празднований на фоне конфликта на Украине

Большая часть россиян выступает за сохранение в этом году традиционных элементов новогодних праздников — детских елок, праздничного оформления улиц и торговых центров. Также жители России поддержали инициативы с поздравлением участников спецоперации ВС РФ на Украине и членов их семей. Результаты исследования 18 ноября опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).





В ходе опроса 70 % россиян поддержали сохранение праздничного оформления городов, если власти не станут покупать новую иллюминацию и украшения. Однако 14 % заявили, что отказываться от праздничного оформления вообще не надо, даже при покупке властями новой иллюминации. За полный отказ от украшения городов и населенных пунктов выступили 12 % жителей РФ.