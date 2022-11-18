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    В Госдуме предложили конфисковывать имущество, нажитое киберпреступниками

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    В Госдуму внесены поправки в УК РФ, которые позволят применять конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Авторами документа стала группа депутатов во главе с главой комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, сообщает 18 ноября пресс-служба нижней палаты российского парламента.

    Изменения предлагается внести в ст. 104.1 УК РФ. Конфискация имущества, полученного в результате киберпреступлений, по мнению авторов поправок, позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим.

    Уточняется, что по данным МВД, в 2021 году в России было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации — на 62,5 % больше, чем в предыдущем году.

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