В Госдуме предложили конфисковывать имущество, нажитое киберпреступниками

В Госдуму внесены поправки в УК РФ, которые позволят применять конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Авторами документа стала группа депутатов во главе с главой комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, сообщает 18 ноября пресс-служба нижней палаты российского парламента.



Изменения предлагается внести в ст. 104.1 УК РФ. Конфискация имущества, полученного в результате киберпреступлений, по мнению авторов поправок, позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим.

