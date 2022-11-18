В Калининград опаздывают три российских поезда. Проблема — в Литве

В связи с ночным ДТП и последующим сходом вагонов грузового поезда на перегоне Вевес — Жасляй на территории Литвы задерживаются несколько российских пассажирских поездов, следующих в Калининград. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе КЖД.

В частности, на станции Вильнюс остановлено движение поезда № 359 сообщением Адлер — Калининград. На данный момент задержка составляет уже более 8 часов. Пассажирский поезд № 79 Санкт-Петербург — Калининград остановлен на станции Кяна, задержка составляет более 4 часов.



Кроме этого, на станции Вильнюс также остановлен пассажирский поезд № 29 сообщением Москва — Калининград. Он задерживается более чем на 2 часа.

