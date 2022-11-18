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    Петербург под колпаком антициклона. В прогнозах на выходные ночные минус 12, а на горизонте ноябрьская оттепель

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    Перед началом зимы петербургская погода, похоже, похоже, побалует горожан. В прогнозах на ближайшие дни минус, но на пороге декабря должно быть теплее.

    О температурных перспективах выходных и следующей недели 18 ноября сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, погода стабилизировалась, пока «потрясений» можно не ждать.

    Погодой правит антициклон. В выходные ожидается небольшой снег с преимущественно восточным ветром без усилений, выше нуля температура не поднимется. Днём ждут от - 1 до - 6 градусов.

    «В ночные часы в восточных районах области местами может быть прохладнее, до -10…-12 градусов, – рассказывает Колесов в своём телеграм-канале и обнадёживает тех, кому уже холодно. – Потепление до оттепели намечается к концу следующей недели с приходом циклонов с запада».

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