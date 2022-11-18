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    Пожар, в котором погибли пять детей, мог начаться из-за обогревателя

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    Обогреватель в пристройке дома мог стать причиной пожара в деревне Матвеевка в Башкирии. В самом доме были оповещатели, они работали.

    Онлайн из Матвеевки ведет издание Ufa1.ru. Пожар почти полностью уничтожил пристройку к дому, у основного здания рухнула крыша. По словам соседей, пламя начало распространяться именно со стороны пристройки. Также сообщалось, что в этой части огонь был сильнее.

    По предварительным данным, причиной пожара мог стать обогреватель. В огне погибли пять детей и их родители, Мурату было 46 лет, его жене Нине — 44. Двоих Мурат успел спасти. Семья воспитывала 3 родных и 4 приемных детей. Опека называет их исключительно благополучными.

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