«Вагнер Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания на Зольной улице. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.
Ранее уже построенный и торжественно открытый «Вагнер Центр» оказался в серой зоне с правовой точки зрения, так как 8 ноября Госстройнадзор отказался выдать разрешение на ввод объекта. Как выяснила «Фонтанка», причиной стало то, что получившийся бизнес-центр оказался более чем на
Такой шаг вызвал крайне острую реакцию со стороны предпринимателя Евгения Пригожина, который на минувшей неделе официально стал директором компании-владельца «Вагнер-Хауса» — АО «Ритейл».
«Застройщик в лице АО «Ритейл» выявил техническую ошибку в проектной документации и внес необходимые изменения в ранее выданное разрешение на строительство 14 ноября этого года, выполнив требования законодательства и предоставив полный пакет документов для получения разрешения», — сообщил 18 ноября Госстройнадзор.