    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.57

    «Вагнер Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

    5331
    16 комментариев

    Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания на Зольной улице. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

    Ранее уже построенный и торжественно открытый «Вагнер Центр» оказался в серой зоне с правовой точки зрения, так как 8 ноября Госстройнадзор отказался выдать разрешение на ввод объекта. Как выяснила «Фонтанка», причиной стало то, что получившийся бизнес-центр оказался более чем на 6,5 тыс. кв. м больше, чем было в проекте. При заложенных при проектировании 42 тыс. кв. м в реальности общая площадь объекта составила 50 982,1 кв. м.

    Такой шаг вызвал крайне острую реакцию со стороны предпринимателя Евгения Пригожина, который на минувшей неделе официально стал директором компании-владельца «Вагнер-Хауса» — АО «Ритейл».

    «Застройщик в лице АО «Ритейл» выявил техническую ошибку в проектной документации и внес необходимые изменения в ранее выданное разрешение на строительство 14 ноября этого года, выполнив требования законодательства и предоставив полный пакет документов для получения разрешения», — сообщил 18 ноября Госстройнадзор.

    По теме

    ЛАЙК11
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close