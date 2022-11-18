В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение из-за ремонта

Из-за «регламентных и ремонтно-восстановительных работ» в тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение. Об этом 18 ноября предупреждает пресс-служба Дирекции КЗС.
С 21 по 22 ноября движение будет закрыто на внешнем кольце (транспортный отсек Финской стороны), а с 23 по 24 ноября — на внутреннем (транспортный отсек Невской стороны).
Отмечается, что для ввода и вывода подъемной техники перед въездом в тоннель могут полностью останавливать движение — максимум на 10 минут.
«Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» уже предупреждала о других ограничениях на дамбе.