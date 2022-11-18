Под Костромой загорелся кошкин дом. Пожарные спасли сотню животных, есть погибшие

Приют для животных загорелся в Костромской области ранним утром 18 ноября. Шипящих и царапающихся обитателей пожарные собирали по углам, без жертв не обошлось.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар в расположенном в Коряково приюте организации «Право на жизнь» вспыхнул незадолго до семи часов утра. Дым из-под дверей здания заметил сотрудник, кормивший собак в соседнем корпусе. Огонь разгорелся в тамбуре, выход для 102 кошек и двух щенков уже был отрезан.
Животные паниковали, спасать их это не помогало.
«Особенно сложно было с дикими четвероногими, которые попали в приют из подвалов и с улиц. Напуганные пожаром, они стали еще агрессивнее, царапались, кусались и пытались забиться в угол. А это верный путь к погибели, так как они могли получить отравление угарным газом», — рассказывают в ведомстве.
Сотню питомцев благополучно вынесли через окно, четырёх кошек спасти не удалось.
В МЧС уточнили, что приют потушили быстро: обгорели три квадратных метра тамбура, остальные помещения в копоти.
Без крыши над головой животные не остались. Пока в их корпусе разбираются с последствиями пожара, они теснятся в соседнем.