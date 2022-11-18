Под Костромой загорелся кошкин дом. Пожарные спасли сотню животных, есть погибшие

Приют для животных загорелся в Костромской области ранним утром 18 ноября. Шипящих и царапающихся обитателей пожарные собирали по углам, без жертв не обошлось.



Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар в расположенном в Коряково приюте организации «Право на жизнь» вспыхнул незадолго до семи часов утра. Дым из-под дверей здания заметил сотрудник, кормивший собак в соседнем корпусе. Огонь разгорелся в тамбуре, выход для 102 кошек и двух щенков уже был отрезан.