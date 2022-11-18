Представители Валуева опровергли его госпитализацию, но признали проблему с ногой

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев не госпитализирован, и у него всё в порядке со здоровьем. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Валуева.
«Николай Валуев не госпитализирован, это неверная информация», — заявили его представители.
Утром в пятницу в Telegram-каналах появились утверждения, что парламентарий госпитализирован из-за проблем с ногой.
На вопрос о проблемах с ногой в пресс-службе Валуева уточнили, что бывший чемпион мира по боксу «хромает с лета».
«Но это не повод для госпитализации», — добавил представитель депутата.