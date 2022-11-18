Безработный иностранец удовлетворял свою похоть с помощью мессенджеров. Одной из жертв стала петербургская школьница

Две недели молодой человек, приехавший в Петербург, общался в интернете с 11-летней. Увидевшая переписку мама школьницы обратилась в полицию.
42-летняя женщина пришла в полицию Невского района после трех часов дня накануне, стало известно «Фонтанке» 18 ноября. По предварительной информации, она рассказала, что её дочь в одном из мессенджеров с 2 по 14 ноября развращал некий мужчина по имени «Арлен».
Сотрудники уголовного розыска около шести вечера на бульваре Красных Зорь задержали 17-летнего гражданина Киргизии, состоящего на миграционном учете, но нигде не работающего и не учащегося. Именно он, по версии следствия, вел интимную переписку с девочкой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».