Безработный иностранец удовлетворял свою похоть с помощью мессенджеров. Одной из жертв стала петербургская школьница

Две недели молодой человек, приехавший в Петербург, общался в интернете с 11-летней. Увидевшая переписку мама школьницы обратилась в полицию.



42-летняя женщина пришла в полицию Невского района после трех часов дня накануне, стало известно «Фонтанке» 18 ноября. По предварительной информации, она рассказала, что её дочь в одном из мессенджеров с 2 по 14 ноября развращал некий мужчина по имени «Арлен».

