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    Безработный иностранец удовлетворял свою похоть с помощью мессенджеров. Одной из жертв стала петербургская школьница

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    Две недели молодой человек, приехавший в Петербург, общался в интернете с 11-летней. Увидевшая переписку мама школьницы обратилась в полицию.

    42-летняя женщина пришла в полицию Невского района после трех часов дня накануне, стало известно «Фонтанке» 18 ноября. По предварительной информации, она рассказала, что её дочь в одном из мессенджеров с 2 по 14 ноября развращал некий мужчина по имени «Арлен».

    Сотрудники уголовного розыска около шести вечера на бульваре Красных Зорь задержали 17-летнего гражданина Киргизии, состоящего на миграционном учете, но нигде не работающего и не учащегося. Именно он, по версии следствия, вел интимную переписку с девочкой.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

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