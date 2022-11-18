У сотрудницы администрации Красносельского района угнали машину

Белый «КИА Рио» уехал из-под окон сотрудницы администрации Красносельского района, пока она спала.



В полицию 50-летняя женщина, живущая на улице Политрука Пасечника, обратилась накануне около половины девятого утра, стало известно «Фонтанке» 18 ноября. По предварительной информации, она сообщила, что 16 ноября поставила свой автомобиль около половины одиннадцатого вечера у дома, а когда следующим утром вышла на улицу около 8 утра, на месте его не нашла.



По словам пострадавшей, машина выпуска 2021 года, а ущерб составил 1,5 млн рублей.

