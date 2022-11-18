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    У петербуржца арестовали «Мерседес» за неуплату алиментов, пока он закупался сантехникой

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    Петербуржец задолжал дочери больше 300 тысяч алиментов. Работы у него не было, зато был «Мерседес» — машину решили арестовать, пока владелец закупался сантехникой.

    О подробностях истории 18 ноября рассказывает пресс-служба управления ФССП. Дочери неплательщика уже 27 лет — он не может отдать долг далеко не первый год, и она решила взыскать деньги. Иногда ее отец переводил небольшие суммы, но выплачивать алименты полностью не собирался.

    Приставам пришлось напомнить мужчине об обязательствах — они обратили внимание на «Мерседес» героя истории. Машину через систему отслеживания обнаружили у магазина сантехники, где в этот момент спокойно закупался мужчина.

    Автомобиль арестовали и отправили на штрафстоянку, а должнику пояснили: либо он платит алименты, либо «Мерседес» реализуют в пользу его дочери. Что он выбрал — пока неясно.

    Выплата алиментов не имеет срока давности: родитель обязан вернуть деньги, даже если не погасил долг до совершеннолетия ребенка.

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