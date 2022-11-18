У петербуржца арестовали «Мерседес» за неуплату алиментов, пока он закупался сантехникой

Петербуржец задолжал дочери больше 300 тысяч алиментов. Работы у него не было, зато был «Мерседес» — машину решили арестовать, пока владелец закупался сантехникой.

О подробностях истории 18 ноября рассказывает пресс-служба управления ФССП. Дочери неплательщика уже 27 лет — он не может отдать долг далеко не первый год, и она решила взыскать деньги. Иногда ее отец переводил небольшие суммы, но выплачивать алименты полностью не собирался.