В здании склада у Серафимовского кладбища в Петербурге нашли тело женщины

Бездомный сообщил в полицию Приморского района о том, что нашел на заброшенном складе тело женщины.



В отдел 43-летний мужчина обратился накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября. Он привел сотрудников к дому 50 по улице Полевая Сабировская, где они и увидели погибшую.



Женщина в темной одежде на вид лет 40–45 лежала лицом вниз на полу. Когда тело перевернули, то увидели синяк в области правого глаза и гематомы на кистях обеих рук.

