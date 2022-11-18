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    В здании склада у Серафимовского кладбища в Петербурге нашли тело женщины

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    Бездомный сообщил в полицию Приморского района о том, что нашел на заброшенном складе тело женщины.

    В отдел 43-летний мужчина обратился накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября. Он привел сотрудников к дому 50 по улице Полевая Сабировская, где они и увидели погибшую.

    Женщина в темной одежде на вид лет 40–45 лежала лицом вниз на полу. Когда тело перевернули, то увидели синяк в области правого глаза и гематомы на кистях обеих рук.

    Заявитель рассказал, что женщина вместе с ним приходила греться на склад у Серафимовского кладбища. И её зовут Светлана.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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