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    Несколько раз вору пришлось подниматься на 3 этаж дома в центре Петербурга. После его ухода в парадной выключилась камера, а квартира загорелась

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    Квартире в доме, где в начале прошлого века находилась редакция газеты «Искра», на набережной Фонтанки крупно не повезло: оттуда вынесли бытовую технику, а потом поработали пожарные.

    В полицию о произошедших за одну ночь несчастьях заявили неделю спустя, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября. Квартира пятикомнатная, ее сдает 49-летняя женщина, но сама она на связь не вышла – по доверенности ее представляла 42-летняя петербурженка, индивидуальный предприниматель.

    Ее версия звучала так: ближе к двум ночи 10 ноября кто-то забрался в квартиру на третьем этаже дома 75 по набережной Фонтанки и украл холодильник, телевизор, микроволновку и варочную панель. Уходя, он не поленился выключить камеру в парадной. Сумму ущерба пострадавшие оценили в 58 тысяч рублей. На этом история не закончилась: около половины седьмого утра в квартире началось возгорание.

    По данным МЧС, горел бойлер в маленькой комнатке – вероятно, водонагреватель в ванной. Обошлось без пострадавших, уже через полчаса все было потушено.

    На преступника составили ориентировку, возбуждено дело о краже.

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