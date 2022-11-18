Несколько раз вору пришлось подниматься на 3 этаж дома в центре Петербурга. После его ухода в парадной выключилась камера, а квартира загорелась

Квартире в доме, где в начале прошлого века находилась редакция газеты «Искра», на набережной Фонтанки крупно не повезло: оттуда вынесли бытовую технику, а потом поработали пожарные.



В полицию о произошедших за одну ночь несчастьях заявили неделю спустя, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября. Квартира пятикомнатная, ее сдает 49-летняя женщина, но сама она на связь не вышла – по доверенности ее представляла 42-летняя петербурженка, индивидуальный предприниматель.

