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    Виллу Тинькова в Италии обворовали с «исключительным профессионализмом»

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    Воры забрались на виллу Олега Тинькова в итальянском городе Форте-дей-Марми. Ущерб на сотни тысяч евро.

    О краже пишут местные СМИ 18 ноября. Известно, что похитителей было трое, и они почти не оставили следов, обойдя систему безопасности, — факт взлома сторож заметил только утром, обратив внимание на перевернутую мебель.

    Похищены драгоценности, взломаны оказались два сейфа. Сам Тиньков, по некоторым данным, находится с семьей в Мексике.

    Также сообщалось, что накануне была попытка ограбления соседней виллы, также принадлежащей россиянам. Она сдана в аренду украинцам, воры в дом в итоге не полезли.

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