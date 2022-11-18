Виллу Тинькова в Италии обворовали с «исключительным профессионализмом»

Воры забрались на виллу Олега Тинькова в итальянском городе Форте-дей-Марми. Ущерб на сотни тысяч евро.

О краже пишут местные СМИ 18 ноября. Известно, что похитителей было трое, и они почти не оставили следов, обойдя систему безопасности, — факт взлома сторож заметил только утром, обратив внимание на перевернутую мебель.

Похищены драгоценности, взломаны оказались два сейфа. Сам Тиньков, по некоторым данным, находится с семьей в Мексике.

Также сообщалось, что накануне была попытка ограбления соседней виллы, также принадлежащей россиянам. Она сдана в аренду украинцам, воры в дом в итоге не полезли.