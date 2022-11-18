Пенсионерку убили во время вечерней прогулки в Пискаревском парке. Злодей наказал себя сам

Окровавленный мужчина в Пискаревском парке не только привлек внимание гуляющих вечером, но и заставил их позвонить в полицию. Наряд нашел не только раненого, но и тело женщины в кустах.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 ноября, в службу 112 звонок поступил накануне около семи вечера. Прибывшие на место сотрудники полиции Калининского района нашли в лесополосе тело пожилой женщины с множественными ножевыми ранениями. А в пятистах метрах мужчину, живого, но раненого и в крови. Ему вызвали скорую. Пока на месте ждали медиков и следственно-оперативную группу, мужчина признался, что напал на случайную прохожую, которая шла по парку.

