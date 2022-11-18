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    Пенсионерку убили во время вечерней прогулки в Пискаревском парке. Злодей наказал себя сам

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    Окровавленный мужчина в Пискаревском парке не только привлек внимание гуляющих вечером, но и заставил их позвонить в полицию. Наряд нашел не только раненого, но и тело женщины в кустах.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 ноября, в службу 112 звонок поступил накануне около семи вечера. Прибывшие на место сотрудники полиции Калининского района нашли в лесополосе тело пожилой женщины с множественными ножевыми ранениями. А в пятистах метрах мужчину, живого, но раненого и в крови. Ему вызвали скорую. Пока на месте ждали медиков и следственно-оперативную группу, мужчина признался, что напал на случайную прохожую, которая шла по парку.

    63-летняя погибшая жила на улице Бутлерова и занималась скандинавской ходьбой, в парк пришла на вечернюю прогулку.

    Мужчину увезли в больницу и поместили в реанимацию. У его палаты выставлен спецпост.

    По данным «Фонтанки», задержанный страдает психиатрическим заболеванием. Его родные говорят, что он не в первый раз пытается нанести себе вред.

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