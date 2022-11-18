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    Синоптик рассказал, когда в Петербурге «морозы слегка окрепнут»

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    Ситуацию в атмосфере над Петербургом в пятницу, 18 ноября, формирует южная периферия скандинавского антициклона. Сегодня существенных осадков не ожидается, температура будет находиться в зоне слабо отрицательных значений. На дорогах и тротуарах местами ожидается гололедица.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.


    Температура воздуха -1..-3 градуса. Ветер восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    Синоптик считает, что уже завтра, 19 ноября, стоит ждать небольшого усиления морозов.

    «В субботу морозы слегка окрепнут, днем местами возможен слабый снег», — сказано в прогнозе Леуса.

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