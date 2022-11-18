Мужчина с мечом и топором попытался попасть в редакцию The New York Times в США

В вестибюль здания редакции The New York Times в центре Манхэттена ворвался мужчина, вооруженный топором и мечом. Об этом 18 ноября рассказывают американские СМИ.
Ворвавшийся с оружием мужчина заявил, что хочет пообщаться с отделом политики. Сотрудники редакции обратились в экстренную помощь — в здание прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина был задержан и отправлен в больницу для оценки психологического здоровья. Цели и мотивы задержанного неизвестны.
О пострадавших не сообщается.