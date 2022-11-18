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    Мужчина с мечом и топором попытался попасть в редакцию The New York Times в США

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    В вестибюль здания редакции The New York Times в центре Манхэттена ворвался мужчина, вооруженный топором и мечом. Об этом 18 ноября рассказывают американские СМИ.

    Ворвавшийся с оружием мужчина заявил, что хочет пообщаться с отделом политики. Сотрудники редакции обратились в экстренную помощь — в здание прибыли сотрудники правоохранительных органов.

    Мужчина был задержан и отправлен в больницу для оценки психологического здоровья. Цели и мотивы задержанного неизвестны.

    О пострадавших не сообщается.

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