СМИ: Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил под £ 300 тысяч за одно выступление

Бывший британский премьер-министр получил более 276 тысяч фунтов стерлингов за выступление на конференции в США. Об этом сообщает Sky News.



Согласно регистрационным документам, Джонсон работал восемь с половиной часов. Таким образом, его почасовая ставка составила больше 32 тысяч фунтов (нескольким больше 2 миллионов рублей). Оплата была проведена буквально спустя месяц после ухода с поста премьера.

Отмечается, что Джонсон произнес 30-минутную речь и провел 45-минутную беседу у камина.