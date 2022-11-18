СМИ: Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил под £ 300 тысяч за одно выступление

Бывший британский премьер-министр получил более 276 тысяч фунтов стерлингов за выступление на конференции в США. Об этом сообщает Sky News.
Согласно регистрационным документам, Джонсон работал восемь с половиной часов. Таким образом, его почасовая ставка составила больше 32 тысяч фунтов (нескольким больше 2 миллионов рублей). Оплата была проведена буквально спустя месяц после ухода с поста премьера.
Отмечается, что Джонсон произнес 30-минутную речь и провел 45-минутную беседу у камина.
Помимо оплаты разговоров бывшего британского премьера, были оплачены его расходы на транспорт и проживание.
Отмечается также, что медиамагнат Руперт Мердок выплатил чуть больше 11,5 тысячи фунтов стерлингов (800 тысяч рублей) за то, чтобы доставить Джонсона и двух его сотрудников на встречу в штате Монтана уже после означенной выше. Правда, сумма ушла не только на дорогу — в нее входило также проживание.