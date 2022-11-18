Пулково хочет открыть небо для авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки

Пулково просит Минтранс упростить полеты в Петербург для авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки. В аэропорту считают, что вместе с безвизовым режимом для дружественных стран это может стимулировать туристическую отрасль.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Пулково Леонида Сергеева 17 ноября. Аэропорт этой осенью провел «стратегические сессии» с перевозчиками Бахрейна, Вьетнама, Индии, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Турции. Продолжаются переговоры с другими авиакомпаниями.
«Пулково хочет ввести для дружественных регионов режим открытого неба, введенный в аэропорту с 2020 года для 30 европейских стран на пять лет, но из-за пандемии так и не заработавший в полной мере», – пишет Ъ со ссылкой на источник в Минтрансе.
В аэропорту уточнили, что мера не принесет должного эффекта без введения безвиза или электронной визы с дружественными государствами. Эксперты, однако, сомневаются, что действия возымеют успех, так как турецкие и арабские перевозчики, к примеру, уже летают в Россию на пределе спроса.