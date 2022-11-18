Пулково хочет открыть небо для авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки

Пулково просит Минтранс упростить полеты в Петербург для авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки. В аэропорту считают, что вместе с безвизовым режимом для дружественных стран это может стимулировать туристическую отрасль.



Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Пулково Леонида Сергеева 17 ноября. Аэропорт этой осенью провел «стратегические сессии» с перевозчиками Бахрейна, Вьетнама, Индии, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Турции. Продолжаются переговоры с другими авиакомпаниями.