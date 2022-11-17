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    Банк России придумал, как регулировать не только кредиты, но и рассрочку

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    Банк России подготовил предложения о том, как минимизировать риски рассрочки. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.

    Отмечается, что покупая товар в рассрочку, человек не имеет такой защиты, как тот, кто берет кредит в банке или занимает у МФО. В частности, отсутствует информация об условиях договора и стоимости услуг. Также нет понимания размера возможной переплаты. В тени остаются штрафы, а возможность реструктуризовать долг отсутствует.

    ЦБ предлагает сблизить законодательство о потребительском кредитовании и то, что регулирует рассрочку.

    В частности, предполагается предоставлять людям полную информацию о содержании договора, ограничить размер неустойки и запретить уступку прав требования.

    Для того, чтобы покупатели понимали, что рассрочка – не бесплатна Банк России предлагает установить разные цены на товары. Они будут зависеть как раз от условий совершения покупки. Таким образом может быть раскрыта стоимость отложенных платежей по программам рассрочки.

    В качестве дополнительной защиты покупателей предлагается установить возможность отказа от рассрочки с возвратом товара в течение определенного периода, а также процедуру досрочных выплат.

    При этом, сведения о тех, кто будет получать рассрочку хотят направлять в бюро кредитных историй.

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