    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.39eur62.57

    Александр Радулов уничтожил СКА в Казани

    3704
    1 комментарий

    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Встреча проходила в Казани 17 ноября.

    Армейцы с Невы уступили со счетом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

    Голы за СКА забили Никит Гусев (33 минута) и Игорь Ожиганов (45). У «Ак Барса» отличились Кирилл Петров (16), Александр Радулов (37, 39, 56) и Илья Сафонов (53).

    Для СКА это поражение стало 6-м после 32 матчей. Тем не менее петербургский клуб продолжает лидировать в чемпионате КХЛ с 54 очками. Следующий матч армейцы проведет в Нижнекамске против «Нефтехимика».

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close