Александр Радулов уничтожил СКА в Казани

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Встреча проходила в Казани 17 ноября.
Армейцы с Невы уступили со счетом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).
Голы за СКА забили Никит Гусев (33 минута) и Игорь Ожиганов (45). У «Ак Барса» отличились Кирилл Петров (16), Александр Радулов (37, 39, 56) и Илья Сафонов (53).
Для СКА это поражение стало 6-м после 32 матчей. Тем не менее петербургский клуб продолжает лидировать в чемпионате КХЛ с 54 очками. Следующий матч армейцы проведет в Нижнекамске против «Нефтехимика».