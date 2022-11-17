ЕС: разрушение энергетической инфраструктуры Украины вот-вот достигнет критической точки

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что украинским объектам энергетики нанесен критический ущерб.
17 ноября в своем микроблоге Ленарчич написал, что Евросоюз бесперебойно работает для того, чтобы помочь Украине с электроснабжением. Еврокомиссар уточнил, что Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция помогают стране в рамках системы гражданской обороны ЕС.
ВС РФ начали наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября, спустя два дня после подрыва Крымского моста. В начале ноября офис президента на Банковой сообщал о поражении 40% энергетической инфраструктуры. Сколько повреждено на сегодняшний день — официально не объявлялось.