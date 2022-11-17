    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.39eur62.57

    ЕС: разрушение энергетической инфраструктуры Украины вот-вот достигнет критической точки

    4452
    42 комментария

    Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что украинским объектам энергетики нанесен критический ущерб.

    17 ноября в своем микроблоге Ленарчич написал, что Евросоюз бесперебойно работает для того, чтобы помочь Украине с электроснабжением. Еврокомиссар уточнил, что Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция помогают стране в рамках системы гражданской обороны ЕС.

    ВС РФ начали наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября, спустя два дня после подрыва Крымского моста. В начале ноября офис президента на Банковой сообщал о поражении 40% энергетической инфраструктуры. Сколько повреждено на сегодняшний день — официально не объявлялось.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 42

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    42
    close