    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.39eur62.57

    В Ираке взорвался газ. Разрушены 3 жилых дома, есть жертвы

    780
    обсудить

    Автор: alhadath.net / YouTube

    Серьезный взрыв произошел поздним вечером в Ираке. Взорвался резервуар, расположенный на крыше дома неподалеку от города Сулемани на востоке страны. Об этом вечером 17 ноября сообщает местное издание alhadath.net.

    По предварительным данным, в результате взрыва разрушены 3 жилых дома. Погибли 5 человек, еще 15 получили различные травмы.

    При этом у спасательных служб есть информация о том, что внутри зданий в момент обрушения могли находиться люди. Сейчас их поиск продолжается. На месте работают спасатели.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close