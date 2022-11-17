В Ираке взорвался газ. Разрушены 3 жилых дома, есть жертвы

Серьезный взрыв произошел поздним вечером в Ираке. Взорвался резервуар, расположенный на крыше дома неподалеку от города Сулемани на востоке страны. Об этом вечером 17 ноября сообщает местное издание alhadath.net.



По предварительным данным, в результате взрыва разрушены 3 жилых дома. Погибли 5 человек, еще 15 получили различные травмы.