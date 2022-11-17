Нэнси Пелоси объявила об отставке с поста. Но на пенсию не пойдет

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что покидает свой пост. При этом она останется в Конгрессе. Об этом Пелоси объявила в выступлении 17 ноября. Она отметила, что хочет открыть таким образом путь к смене поколений в руководстве партией.



«Я не буду добиваться переизбрания на пост лидера демократов в следующем Конгрессе», — заявила Пелоси (цитата по Bloomberg).

Пелоси сообщила, что останется в Конгрессе, сказав, что «не было большей чести», чем представлять свой округ — Сан-Франциско.

Пост 82-летняя Пелоси покидает в связи с тем, что Палата представителей будет взята под контроль республиканцами после промежуточных выборов в США. Она была первой женщиной, занявшей пост спикера. Преемником пока называют 52-летнего представителя Нью-Йорка Хакима Джеффриса.