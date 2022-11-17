Историк парфюмерии расскажет, чем пахнут Африка c Австралией

На полках парфюмерных масс-маркетов не видно африканских брендов. Зато европейские вдохновлялись Африкой, она фигурирует в названиях некоторых духов. 21 ноября историк парфюмерии Элина Арсеньева в лектории Петропавловки расскажет об ольфакторной, или запаховой, экзотике нашей планеты. 12+
Речь пойдет вовсе не о парфюме, разлитом по бутылочкам где-нибудь в Кот д’Ивуаре, ЮАР или Кении. А о ритуальных кострах с благовониями. Их и сейчас жгут общины, живущие старым укладом. Впрочем, и африканский парфюм родом из этих костров. Ароматическая смола ладан — продукт дерева, растущего в Восточной Африке. Дымом от сжигаемого южноафриканского растения бучу очищали душу усопшего. В райском саду, сообщает Библия, был бдолах — ароматическая смола одноименного африканского кустарника.
Когда французский парфюмер основал в Австралии первый парфюмерный дом, он «колдовал» со скалистым мхом, кустарником боронией, пустынным розовым деревом и еще несколькими специфическими австралийскими ингредиентами.
Жители Американского континента, индейцы, использовали ароматы, чтобы живо вспомнить определенное событие. Это было чем-то вроде фотографии: открыл коробочку, вдохнул, вспомнил в деталях — так работает мозг.
Элина Арсеньева, искусствовед, историк парфюмерии, основатель частного музея парфюмерии в Петербурге, расскажет об ароматах, которые не купить, потому что в склянки они не заключены. Лекцию «Ароматы далёких стран: Африка, Американский континент, Австралия» слушаем 21 ноября в Иоанновском равелине Петропавловки. Начало в 18:30.
Александра Шеромова