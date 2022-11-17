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    В одну был влюблён, остальным симпатизировал. Тренеру женской футбольной команды дали реальный срок за нездоровый интерес к воспитанницам

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    В Костроме осуждён тренер местной женской футбольной команды. Мужчину, имя которого не называется, приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста, а также в половом сношении с лицом, не достигшим этого возраста, сообщает 17 ноября городской портал К1news со ссылкой на решение Свердловского районного суда.

    Ранее девушки из футбольной команды Костромы обвинили своего главного тренера в домогательствах. Как выяснил суд, мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении троих несовершеннолетних, а с одной из девушек ещё и регулярно вступал в половые сношения. Обвиняемый в содеянном признался, уточнив, что в одну из воспитанниц был влюблён, а остальным симпатизировал.

    Вина мужчины была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также перепиской в соцсетях между тренером и его подопечными, которая порой носила излишне интимный характер.


    Помимо реального срока осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних, в течение 5 лет.

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