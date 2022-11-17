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    Сбой банкомата сделал петербуржца миллионером. Снимая рубли, он доставал доллары

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    Сестрорецкий районный суд Петербурга признал виновным Павла Ильина в особо крупной краже. Ошибка инкассатора принесла мужчине сначала миллионы, а потом реальный срок.

    О приговоре 17 ноября сообщает прокуратура Петербурга. Как следует из материалов, удача улыбнулась Ильину в марте 2020 года. Он узнал о «восстании машин» в отделении банка в Сестрорецке. После инкассаторской ошибки банкомат выдавал исключительно доллары, вне зависимости от того, какую валюту пытался снять клиент.

    Ильин воспользовался случаем. Вместо российских купюр со своего счёта он получил доллары и унёс 26 тысяч — по действовавшему курсу это свыше 2 млн рублей.

    Планы на жизнь испортила полиция, а потом и суд. Ильина приговорили к 2 годам в колонии общего режима. Ущерб ему предстоит компенсировать.

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