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    У детского сада №41в Купчино появилась новая площадка

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    На Малой Бухарестской улице во Фрунзенском районе ввели в эксплуатацию новый детский садик. Как сообщают в Объединении «Строительный трест», новое социальное учреждение стало площадкой ГБДОУ №41.

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    Четырёхэтажное здание в ЖК «Новое Купчино» рассчитано на 350 воспитанников. Внутри садика находятся 15 групповых помещений, а также музыкальный и физкультурный залы, помещения для отдыха и игр, пищеблок, бассейн. На территории рядом оборудовали игровые и спортивные площадки со специальным покрытием. Застройщик безвозмездно передал детский садик городу.

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