У детского сада №41в Купчино появилась новая площадка

На Малой Бухарестской улице во Фрунзенском районе ввели в эксплуатацию новый детский садик. Как сообщают в Объединении «Строительный трест», новое социальное учреждение стало площадкой ГБДОУ №41.
Четырёхэтажное здание в ЖК «Новое Купчино» рассчитано на 350 воспитанников. Внутри садика находятся 15 групповых помещений, а также музыкальный и физкультурный залы, помещения для отдыха и игр, пищеблок, бассейн. На территории рядом оборудовали игровые и спортивные площадки со специальным покрытием. Застройщик безвозмездно передал детский садик городу.