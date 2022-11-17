Гаагский суд считает, что ЗРК «Бук», из которого сбили малайзийский Boeing, привезли из России

ЗРК «Бук», из которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, был привезен на Украину из России, а потом его вывезли обратно. К такому выводу пришел Гаагский суд, пишет 17 ноября РИА Новости.



При этом отмечается, что невозможно установить действия экипажа орудия. Также неясно, кто дал команду о запуске ракеты. Суд считает, что целью ракеты был военный самолет, заявил судья Хендрик Стейнхёйс. Также он отметил, что обвиняемые не были единой группой, но имели отношение к применению ЗРК «Бук».