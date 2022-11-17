Гаагский суд считает, что ЗРК «Бук», из которого сбили малайзийский Boeing, привезли из России

ЗРК «Бук», из которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, был привезен на Украину из России, а потом его вывезли обратно. К такому выводу пришел Гаагский суд, пишет 17 ноября РИА Новости.
При этом отмечается, что невозможно установить действия экипажа орудия. Также неясно, кто дал команду о запуске ракеты. Суд считает, что целью ракеты был военный самолет, заявил судья Хендрик Стейнхёйс. Также он отметил, что обвиняемые не были единой группой, но имели отношение к применению ЗРК «Бук».
Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.
Сегодня суд оглашает приговор по делу о крушении Boeing в июле 2014 года, в результате которого погибли все находившиеся на борту 298 человек. Обвиняемыми проходят четверо: бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения. Процесс проходит заочно.