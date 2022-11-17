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    В темноте, да не в обиде. На стадионе в Таджикистане перед игрой со сборной России пропал свет

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    Около полутора часов остается до товарищеского матча между футбольными сборными Таджикистана и России в Душанбе, а болельщиков уже развеселили. Но пока что не игрой.

    Как сообщает «Матч ТВ», на стадионе «Памир», куда уже начали стягиваться любители футбола, внезапно пропал свет. В городе сейчас уже довольно темно, поэтому картинка выглядит крайне необычно. При этом табло продолжает работать, а радостные болельщики подсвечивали себя сами.

    Спустя некоторое время свет вернули. Пока неясно, в чем причина произошедшего. Отметим, что, судя по кадрам, болельщиков на трибунах уже немало. Сообщается об ажиотаже, но билеты на игру все еще есть в продаже.

    Встреча между Таджикистаном и Россией начнется в 18:00 по московскому времени.

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