В темноте, да не в обиде. На стадионе в Таджикистане перед игрой со сборной России пропал свет

Около полутора часов остается до товарищеского матча между футбольными сборными Таджикистана и России в Душанбе, а болельщиков уже развеселили. Но пока что не игрой.
Как сообщает «Матч ТВ», на стадионе «Памир», куда уже начали стягиваться любители футбола, внезапно пропал свет. В городе сейчас уже довольно темно, поэтому картинка выглядит крайне необычно. При этом табло продолжает работать, а радостные болельщики подсвечивали себя сами.
Спустя некоторое время свет вернули. Пока неясно, в чем причина произошедшего. Отметим, что, судя по кадрам, болельщиков на трибунах уже немало. Сообщается об ажиотаже, но билеты на игру все еще есть в продаже.
Встреча между Таджикистаном и Россией начнется в 18:00 по московскому времени.