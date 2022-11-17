В темноте, да не в обиде. На стадионе в Таджикистане перед игрой со сборной России пропал свет

Около полутора часов остается до товарищеского матча между футбольными сборными Таджикистана и России в Душанбе, а болельщиков уже развеселили. Но пока что не игрой.



Как сообщает «Матч ТВ», на стадионе «Памир», куда уже начали стягиваться любители футбола, внезапно пропал свет. В городе сейчас уже довольно темно, поэтому картинка выглядит крайне необычно. При этом табло продолжает работать, а радостные болельщики подсвечивали себя сами.

