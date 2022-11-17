Ностальгия по утраченному. Петербурженка сохранила советское детство, собрав коллекцию из 10 тысяч игрушек

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Ирина Овчинникова больше десяти лет «спасала» советские куклы из США, выкупала их на блошиных рынках и даже вытаскивала из помоек. Петербурженка собрала уникальную коллекцию из 10 тысяч игрушек и теперь решила бесплатно передать её государству, потому что «искусство должно принадлежать народу». Ирина надеется, что сохранённая ею память о детстве в Советском Союзе пусть и ненадолго, но превратит взрослых в детей.



Кукольный музей для взрослых

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К железнодорожной платформе Токсово прилегает конюшня. За высоким железным забором вытоптанная подковами земля. Снег чуть припорошил слякоть, и ноябрьский день стал светлее. Из стойла выводят лошадь. Девочка-подросток загружает тачку на колесике опилками.



Сейчас уже ничего не выдает того, что в этой будничной жизни конного клуба когда-то существовал уникальный музей, аналогов которому нет в Петербурге. С деревянного сруба снят российский флаг и вывеска. На заборе висит табличка, на которой от руки выведено «Не работает». Любопытствующих встречает рыжая дворняга.



Но внутри деревянного домика всё ещё кипит работа. Комнаты заставлены коробками, из них торчат кукольные ручки и ножки. В одной из витрин осталась только карта Советского Союза, а сопровождавшие её куклы в национальных костюмах уже переехали в Петербург. Всего предстоит упаковать и перевезти в город почти 10 тысяч игрушек. Коллекцию Ирина Овчинникова собирала больше десяти лет.

«Есть понятие жадности, алчности, скупости. Они все близки, но все немного разные. Я никогда не была скупой. Я жадная, как девочка из «Цветика-семицветика». Хочу, чтобы все игрушки мира были мои! Всегда хотела и до сих пор хочу», — признаётся Ирина.



Она хоть и решила передать коллекцию в государственные петербургские музеи, но всё равно продолжает её пополнять. Последнее приобретение — фигурка из послевоенного набора, когда в составе Союза было ещё 16 республик. Каждая куколка представляла одну из них. «У меня не хватало армянки. И вот как раз я захожу на «Мешок» [аукцион], начинаю искать и, что вы думаете, нахожу именно армянку», — отмечает Ирина.

В её коллекции игрушки со всех советских фабрик, а их было почти 200 по всей территории страны. Ирина говорит, что выполненные профессиональными художниками игрушки опровергают слова о том, что «в совке всё было серое». Её коллекция — это память об уже не существующем государстве. Когда в музей приходят взрослые и видят игрушки из своего детства, то они возвращаются в уже давно забытое прошлое, потом в отзывах так и пишут: «Слёзы наворачивались».



Почему не продашь?

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока в музее остаётся почти нетронутая комната на первом этаже. На полках под потолком усажены в три ряда куклы-негритянки.

«Свою первую куклу с помойки я вытащила, когда мне было лет 11. У меня была моя любимая негритянка производства «Ленинградской игрушки», она была серьезно заигранная, и вдруг я в помойке увидела роскошную, фактически новую, с роскошной шапкой волос и не стертыми губами куклу. Мы с подружкой её вытащили, она была покрыта опарышами, мы ее вымыли, продезинфицировали, причесали, одели и у нас появились две куклы-негритянки, которыми можно играть», — говорит коллекционер.



Ирина выросла в Понтонном в семье инженера и врача. С детства у неё осталось два чемодана игрушек в хорошем состоянии, она оберегала своих кукол. Уже во взрослом возрасте отдала чемоданы знакомой с детьми. «Вот когда я их отдала и увидела, во что они превратились после того, как ими поиграли, я поняла, что хочу все это восстановить», — вспоминает Ирина.

Сначала она стала искать аналоги кукол из своего чемодана. Выкупила блондинку, произведённую на фабрике «Spielzeug Rauenstein» в ГДР, мишек и зайчиков. Петербурженка исследовала ассортимент скупок и блошиного рынка на Удельной, а затем открыла для себя интернет-аукционы. Тогда размах коллекции стал увеличиваться в разы.



«Ксенофобия человека связана с тем, что он видит что-то незнакомое, его это пугает, — рассуждает Ирина. — Чем больше ты осознаешь чужую красоту, незнакомую тебе и несвойственную, тем ты полноценнее воспринимаешь мир. Поэтому значение игрушки, не только эмоциональное, но и воспитательное и нравственное».



У Ирины появились не только игровые куклы, но и коллекционные. Часть из них изготовлены артелью Всекохудожник и продавались через магазины «Торгсина». Их массово вывозили в США. Как говорит Ирина, она их «спасает» и возвращает на родину. Куклы на eBay стоили от 5 до 300 долларов.

Сначала Ирина подбирала тематические экспозиции, выставляла коллекцию частями в городских музеях, затем вместе с мужем открыла свой музей на участке в Токсово. Центральная часть экспозиции носила этнографический характер, в ней были представлены куклы в национальных костюмах. Дальше посетители попадали в зал с игрушками эпохи перестройки и куклами авторства ленинградских художников. Последний зал стал мальчишеским — с машинками, солдатиками и железными дорогами.



«Мне говорят — это столько стоит, это можно продать, — отмечает Ирина. — Теперь представьте, я вложила колоссальный труд, много лет моей жизни, и что, я сейчас это распродам? Да, я сейчас получу гораздо больше денег, чем те деньги, за которые купила. Но я буду продавать саму себя, душу, рвать себя на части. А так, я даже чувствую себя лучше, потому что знаю, что это забирают. Ты все это делал не напрасно».

Это долг государству?

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ирина окончила Университет имени Герцена, дошкольный факультет, но по специальности никогда не работала. После вуза стала помогать матери — гинекологу-эндокринологу, которая занималась частной практикой. «Учитывая, что в Герцена тогда давали дипломы сестры гражданской обороны, у меня было некое начальное медицинское образование. Я работала с мамой 8 лет», — отмечает она.

Затем мужу помогала создавать юридическую фирму, родила сына и стала приемной мамой для двоих детей, в том числе для девочки из Камбоджи с румынским гражданством. Детям покупала современные игрушки и даже собирала вместе с ними коллекцию покемонов, но с тех времен уцелел только ее любимчик — Пикачу.



Со временем советские игрушки не только перестали помещаться в музее, но и заняли значительную часть квартиры. Ирина решила, что нужно попытаться сохранить коллекцию.



«Мне бы хотелось, чтобы сюда [Токсово] люди приезжали смотреть, но здесь место далекое от цивилизации и здесь мало кто бывает, хотя иногда и иностранцы доезжают, — говорит Ирина. — Если это будет серьезным государственным музеем, значит, даже при бомбежках сохранится, есть шанс, что коллекцию кто-то увидит».

Около 500 кукол отправятся в Музей политической истории, часть из них уже можно увидеть в экспозиции, посвящённой 100-летию образования СССР. Остальные куклы заберет Музей истории Санкт-Петербурга. «Когда я закончила институт, я не отработала по распределению, потому что закончился Советский Союз и распределение, — отмечает Ирина. — У меня с тех пор зависло чувство вины, от которого я сейчас избавляюсь. Сейчас я могу сказать, что рассчиталась с государством за свое образование».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

