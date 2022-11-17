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    Встала со стула и упала. В Калужской области школьница умерла после урока

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    Восьмиклассница скончалась во время перемены в школе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале 17 ноября.

    Трагический случай произошёл в селе Ахлебинино Перемышльского района. После урока русского языка ученица 8-го класса потеряла сознание. «Девочка встала со стула и упала», — отметил Шапша.

    В школу вызвали скорую, но спасти ребёнка не удалось. По предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб. Жалоб на плохое самочувствие школьница не высказывала.

    Прокуратура региона проводит проверку по факту произошедшего.

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