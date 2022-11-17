Встала со стула и упала. В Калужской области школьница умерла после урока

Восьмиклассница скончалась во время перемены в школе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале 17 ноября.



Трагический случай произошёл в селе Ахлебинино Перемышльского района. После урока русского языка ученица 8-го класса потеряла сознание. «Девочка встала со стула и упала», — отметил Шапша.



В школу вызвали скорую, но спасти ребёнка не удалось. По предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб. Жалоб на плохое самочувствие школьница не высказывала.

