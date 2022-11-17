Чтобы жить, девятилетнему Жене требуется помощь

У Жени гидроцефалия головного мозга. Это заболевание ещё называют водянкой. Мальчик перенёс уже несколько сложных операций, но сейчас ему снова требуется хирургическое вмешательство. Только денег на лечение у семьи нет.

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Костюченко Женя, 9 лет. Гидроцефалия головного мозга.

Требуется замена программируемого клапана шунта. Стоимость — 225 500 рублей. Вся голова Жени в больших шрамах. Это шрамы от многочисленных операций на головном мозге. Одна из них даже осложнилась сепсисом. Тогда его спасли, но сегодня мальчику вновь требуется помощь.

Женя родился чуть раньше срока, и у него произошли кровоизлияния головного мозга. Их последствием стала гидроцефалия. Проще говоря, водянка. При этом заболевании в ликвороносных путях головного мозга скапливается чрезмерное количество спинномозговой жидкости. Гидроцефалия у детей характеризуется выбуханием родничков, расхождением костных швов, увеличением окружности головы, набуханием подкожных вен головы, экзофтальмом, отставанием в физическом и психомоторном развитии, признаками повышенного внутричерепного давления.

Ещё 25 лет назад такой ребёнок был обречён на постепенную, медленную и мучительную смерть. Но сейчас это заболевание врачи могут взять под контроль. Один из способов — шунтирующая операция, в ходе которой устанавливается специальный шунт для отведения ликвора (жидкости) в другие системы организма. Однако проблема в том, что шунты не вечны — они засоряются, и периодически их необходимо менять. Если этого не сделать, то жизнь пациента вновь оказывается в опасности. У Жени на протяжении его жизни шунты отторгались, не справлялись с работой, ломались. Их меняли вновь и вновь. И вновь и вновь — больницы, врачи, операции.

Сейчас жизнь мальчика снова в опасности. Недавно у него вновь начались сильные головные боли, тошнота и потеря сознания. Ребёнка срочно госпитализировали. Оказалось, что шунт и специальный программируемый клапан, который контролирует давление и самостоятельно «скидывает» лишнюю жидкость, вышли из строя. Шунт Жене заменили. Но без клапана он бесполезен. Чтобы спасти жизнь мальчика, петербургские врачи настаивают на срочной установке этого клапана.

Но возникла проблема. Если шунт установили бесплатно, то клапан необходимо покупать за собственные средства, а его стоимость более 200 тысяч рублей. У семьи Жени финансовые возможности давно иссякли, поэтому они обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Спасение», который открыл сбор средств.