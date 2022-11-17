Шёл забирать ребёнка из роддома, а по дороге спас троих. Удивительная история из Астаны

Житель Астаны (Казахстан) совершил без преувеличения геройский поступок, когда просто шёл по своим делам. Спасёнными жизнями ему обязаны трое — двое детей и пожарный. Сам герой таковым себя не считает. Говорит, что действовал «по велению сердца».

Удивительную историю рассказывает 17 ноября казахстанский портал ИА «NewTimes.kz». Днём ранее в Астане на проспекте Момышулы загорелась квартира в многоэтажке. Пожарные спасли из огня пятерых, десять человек были эвакуированы. Несколько погорельцев попали в больницу. При этом пострадавших могло быть и больше, если бы рядом случайно не оказался неравнодушный житель города Аргын Жандилдаев.



Мужчина в тот момент просто проходил мимо. По словам его родственницы, он приехал за цветами, чтобы потом отправиться с ними в роддом забирать новорождённого сына. Услышав крики о помощи, доносившиеся из окна горящего дома, он и ещё один прохожий побежали в подъезд, поднялись на 11-й этаж и стали стучаться в двери квартир. В одной из них Аргын обнаружил двоих детей — трёх и десяти лет. Укутав младшего ребёнка в одеяло, он отправил его вниз вместе со своим спутником. После этого он стал помогать старшему из детей — в этот момент как раз подоспели спасатели.



На этом подвиги мужчины не закончились. Когда он вывел одного из спасённых мальчиков на балкон, услышал стук в дверь. Распахнув её, Аргын увидел сильно обгоревшего пожарного, который просил помочь ему снять одежду. Его он тоже вывел на балкон, откуда всех спасённых уже спустил вниз пожарный кран. Пострадавшие были переданы врачам скорой.

Сам Жандилдаев, хотя и тоже наглотался едкого дыма, от помощи медиков отказался и отправился дальше по своим делам — сначала забрал старшего сына с курсов по робототехнике, отвёз его домой, а потом двинулся в роддом на выписку.



«Я была дома в тот момент. Он зашел весь чёрный, от него сильно пахло гарью. Пока раздевался, рассказал о случившемся. Я подумала про пантенол, но не успела сказать ему, он уже умылся, тогда у него облез кусочек носа. От больницы отказался, потому что нужно было ехать в роддом», — приводит информагентство рассказ родственницы.

В итоге мужчине помощь медиков всё же понадобилась — но уже тогда, когда он закончил все свои дела. Врачи забрали его в больницу, осмотрели и отправили домой.

