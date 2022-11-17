Под Выборгом на нефтяном терминале горела труба котельной. Там заверили, что «не взорвется»

Пожар произошел на территории нефтеналивного терминала в порту Высоцка в Выборгском районе Ленобласти. Как пишет 17 ноября издание 47news, очевидцы заметили, как полыхает одна из труб.
47news
Инцидент произошел утром в четверг. Диспетчер «РПК-Высоцк «Лукойл II» позже заявил корреспонденту, что пожара на момент звонка уже не было, как и огня, осталось лишь задымление. Он ответил, что ничего «не взорвется».
В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что информация о возгорании не поступала, а речь, возможно, идет об учениях. Однако 47news отмечает, что пожарную безопасность на объекте обеспечивает частная компания.
При этом сотрудник экстренных служб сообщил, что могла прогореть футорка — теплозащита, а затем трубопровод термомасла. В худшем случае это могло привести к обрушению дымохода и взрыву котла.