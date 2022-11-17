    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    763мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.35eur62.67

    Под Выборгом на нефтяном терминале горела труба котельной. Там заверили, что «не взорвется»

    1612
    обсудить

    Пожар произошел на территории нефтеналивного терминала в порту Высоцка в Выборгском районе Ленобласти. Как пишет 17 ноября издание 47news, очевидцы заметили, как полыхает одна из труб.

    47news

    Инцидент произошел утром в четверг. Диспетчер «РПК-Высоцк «Лукойл II» позже заявил корреспонденту, что пожара на момент звонка уже не было, как и огня, осталось лишь задымление. Он ответил, что ничего «не взорвется».

    ПоделитьсяПоделиться

    В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что информация о возгорании не поступала, а речь, возможно, идет об учениях. Однако 47news отмечает, что пожарную безопасность на объекте обеспечивает частная компания.

    При этом сотрудник экстренных служб сообщил, что могла прогореть футорка — теплозащита, а затем трубопровод термомасла. В худшем случае это могло привести к обрушению дымохода и взрыву котла.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close