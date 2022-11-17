«Король Талсы»: Сталлоне на троне

Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





13 ноября на стриминге Paramount+ взошел на трон «Король Талсы» — сериал-бенефис Сильвестра Сталлоне. По сюжету, он — Дуайт «Генерал» Манфреди, пожилой мафиози и хороший человек, только что отмотавший четверть века в тюрьме и не сдавший своего дона.

После выхода вместо почестей и заслуженного отдыха он получает командировку. Дон объясняет, что «для него в Нью-Йорке ничего нет» и направляет Генерала в город Талсу, штат Оклахома. Мы мало что знаем о Талсе (кроме того, что там жил Евтушенко, и это город-побратим Зеленограда), но уже по реакции героя ясно, что это изрядная, хм, провинция. Зато и территория пока ничья, крышуй не хочу.



И Манфреди — не смотри что пенсионер — резво берется за дело: разбивает несколько лиц, нанимает болтливого таксиста в личные шоферы, разбивает еще несколько лиц, берет под крыло местную лавочку-аптеку и даже ходит на рандеву с местными дамами. Лучше быть королем в Талсе, чем генералом в Нью-Йорке.

«Короля Талсы» создали тоже люди уважаемые, так сказать — в авторитете, и все голливудские их знают. Сценарист Теренс Уинтер работал над «Кланом Сопрано» и «Подпольной империей», его соавтор Шеридан Тейлор занимался «Сынами анархии», а режиссер Аллен Култер снимал «Озарк». Так что создателям не впервой заниматься разработкой темы про честных пацанов, которые идут к успеху. На «Озарк» тут похожа даже фабула: приличному (относительно) человеку из криминальных кругов приходится уехать куда-то в глушь и там с нуля делать бизнес и вступать в противостояние. Но здесь, конечно, все окрашено милым колоритом итальянских «Семей», когда тебя сначала обнимают и долго хлопают по плечу, а потом сзади душат гарротой. В «Короле» есть забавная и вместе с тем тревожная сцена на этот счёт: Сталлоне приходит на встречу с боссом и долго объясняет, что не любит, когда кто-то стоит у него за спиной.



Естественно, все эти почетные имена шоураннеров меркнут по сравнению с главной звездой, и трудно даже представить, как ликовали создатели, заполучив в команду Сталлоне (странно звать его каким-то там Манфреди). В сущности, можно было больше никого и не звать: у реалити-шоу, где мощный старик точно так же гулял бы по пустой Талсе, сидел в баре или ехал в такси — были бы рейтинги не хуже. Но и так камера фиксируется только на нем, любовно увивается вокруг, а все остальные — не последние актёры, между прочим, вроде Гаррета Хедлунда в роли добродушного бармена — как бы гаснут в полумраке и в лучшем случае подают ему реплики.



Фото: Скриншот трейлера Фото: Скриншот трейлера Фото: Скриншот трейлера Фото: Скриншот трейлера Фото: Скриншот трейлера Фото: Скриншот трейлера Фото: Скриншот трейлера Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Сталлоне, конечно, даёт полюбоваться нам собой, и сам любуется собой с удовольствием, да и по праву — сохранился он отлично. Почему-то формой челюсти стал похож на коллегу Шварценеггера. Это старый конь или старый медведь, который выступает на арене голливудского шапито уж бог знает сколько лет, хотя и не все трюки ему под силу. Он знает ограничения своего актёрского таланта и преимущества своей харизмы, и отлично компенсирует одно другим. И иногда ещё машет кулаками.

Всё это и даже название сериала можно было бы считать как момент некоторого уже нарциссизма — но дело в том, что здесь не меньше и иронии, и самоиронии. Сталлоне прекрасно понимает, что ему не двадцать и даже не тридцать — и сам над этим подшучивает всем своим видом. Да и в первой серии на эту тему шуток — ну, наверное, половина экранного времени: Сталлоне не умеет пользоваться смартфоном, Сталлоне не знает про Убер — и так далее. Другая половина про мамину пасту и другие итальянские штуки.



Шутить над собой — это привилегия монарха, и Сталлоне такую привилегию имеет. Не всем так повезло. Арни давно занялся политикой, а на экране появляется в основном в камео в ужасных сиквелах «Терминатора». Про Брюса Уиллиса вспоминать грустно. Ван Дамм тоже не то чтобы блистает. А вот Сталлоне удачно оседлал ностальгию: и франшизу «Неудержимых» придумал, и вполне достойные продолжения «Рэмбо» и «Рокки» делает. Теперь вот это, где Сильвестр вполне осознанно выступил в роли живого мема, воплощения прошлого. Идея хорошая.



Другой вопрос, куда она приведёт сериал. Всё-таки на шутках про то, что песок сыплется, и про то, что дед не знает хипстерских трендов, можно построить одну серию, но сезон — вряд ли. В какой-то момент нам надоест уже показывать пальцем на экран и приговаривать: «Смотри, это ж Сталлоне». Захочется сюжета, и сериал обязан будет свернуть или в более широкого толка комедию, или уж привычную криминальную драму. И то, и другое Сталлоне вполне сдюжит. Лишь бы не остался на распутье: это будет не по-пацански как-то. Капишь?



Федор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»

