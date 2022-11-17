«Этот поезд в огне». Петербургский метрополитен показал, что творилось ночью на станции «Комендантский проспект»

Встревоженные читатели сообщили о скоплении пожарных машин и скорых в ночь на 17 ноября у станции метро «Комендантский проспект». «Фонтанка» рассказывает и показывает, что там случилось.



«Сегодня ночью у метро «Комендантский проспект» что-то происходило, но ни в одних новостях ничего до сих пор нет, — пожаловалась нам читательница. — С обеих сторон в общей сложности насчитала 12 пожарных машин и как минимум 5 скорых. Потом подъехали 2 эвакуатора и какая-то странная машина (…) Рукава с двух машин кинули, но как будто через канализацию или техход. Через переходы ходили туда-сюда пожарные», — поделилась женщина.