«Этот поезд в огне». Петербургский метрополитен показал, что творилось ночью на станции «Комендантский проспект»

Встревоженные читатели сообщили о скоплении пожарных машин и скорых в ночь на 17 ноября у станции метро «Комендантский проспект». «Фонтанка» рассказывает и показывает, что там случилось.
«Сегодня ночью у метро «Комендантский проспект» что-то происходило, но ни в одних новостях ничего до сих пор нет, — пожаловалась нам читательница. — С обеих сторон в общей сложности насчитала 12 пожарных машин и как минимум 5 скорых. Потом подъехали 2 эвакуатора и какая-то странная машина (…) Рукава с двух машин кинули, но как будто через канализацию или техход. Через переходы ходили туда-сюда пожарные», — поделилась женщина.
Как пояснили в ГУП «Петербургский метрополитен», на станции «Комендантский проспект» в ночь на четверг прошли плановые пожарно-тактические учения. Службы метрополитена и подразделения МЧС отработали взаимодействие при ликвидации возгорания подвагонного оборудования подвижного состава, уточнили в пресс-службе подземки и показали фотографии с учений.
По легенде, в результате короткого замыкания было потеряно управление на подвижном составе, находящемся на третьем станционном пути станции «Комендантский проспект». Один из вагонов поезда загорелся, пошёл едкий дым. Машинисты сообщили о невозможности вывести поезд на станцию, о вспышке и дыме из-под вагона, запросили снятие напряжения с контактного рельса, после чего связь с ними прервалась.
Также по легенде учений диспетчер сообщила, что потеряна связь с бригадой технической службы из пяти человек. Для исполнения роли ремонтной бригады во время учений были задействованы манекены. В итоге дежурные службы, аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные подразделения метрополитена, а также пожарные службы МЧС успешно справились с поставленной задачей, «пострадавшие» были выведены и вынесены, условный очаг возгорания ликвидирован. Участники плановых пожарно-тактических учений получили положительную оценку, подчеркнули в пресс-службе метрополитена.