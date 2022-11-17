В каждой школе России будет свой театр в 2024 году

К 2024 году в каждой российской школе появятся свои театры. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, передает 17 ноября ТАСС.

По словам главы ведомства, сегодня в стране более 24 тыс. школьных театров. Движение активно развивается в последние годы.

Кравцов отметил, что Российское движение школьников и Театральный институт им. Щукина проводят курсы повышения квалификации для руководителей театральных коллективов. Уже подготовлен тематический буклет школьных пьес. Кроме того, реализуется проект «Школьная классика».