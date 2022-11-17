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    В Красном Селе покусавший семерых алабай поймал полицейскую пулю. Пёс истекал кровью несколько часов

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    Полицейские стрельбой остановили агрессивную собаку, бросавшуюся на прохожих в Красносельском районе Петербурга ночью 17 ноября. По словам горожан, утром раненый пёс всё ещё ждал ветеринаров на улице.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, заявки о нападении животного на Одоевского, 34, посыпались в экстренные службы накануне поздним вечером. Собака без намордника, поводка и хозяина бегала по дворам и успела покусать семерых. Алабай, уточнили породу в ведомстве.

    В паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» его опознали: Барон, живёт в той же девятиэтажке, вниманием якобы неравнодушного к спиртному владельца не избалован, привит. В ветпаспорт заглянула местная жительница после того, как Барон укусил сына.

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    Последнее нападение, как рассказывают, произошло на глазах полицейского.

    «В целях недопущения новых жертв полицейскими было применено табельное оружие, в результате чего животное было обезврежено», — сообщают в главке.

    Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Обезвреженного Барона могли наблюдать неподалёку от ТЦ «Тетрис» по дороге на работу. Он лежал у парадной и ворчал на попытку прохожей проверить состояние. По словам жителей, около шести часов утра рядом с раненой собакой была полиция — сотрудников видели в автомобиле, позже один из них ждал ветеринаров рядом с псом.

    «Собака реагировала на проходящих людей поскуливанием, но была обездвижена», — рассказывают в комментариях.

    В релизе полиции сказано, что, по данным к полудню, животное уже передано работникам ветслужбы.

    Хозяин алабая установлен. Ему 31 год, утро для него началось с общения с сотрудниками уголовного розыска. Как оказалось, мужчина в федеральном розыске по делу о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Фигурант задержан, по факту нападений собаки проводится проверка.

    Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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