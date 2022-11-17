В Красном Селе покусавший семерых алабай поймал полицейскую пулю. Пёс истекал кровью несколько часов

Полицейские стрельбой остановили агрессивную собаку, бросавшуюся на прохожих в Красносельском районе Петербурга ночью 17 ноября. По словам горожан, утром раненый пёс всё ещё ждал ветеринаров на улице.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, заявки о нападении животного на Одоевского, 34, посыпались в экстренные службы накануне поздним вечером. Собака без намордника, поводка и хозяина бегала по дворам и успела покусать семерых. Алабай, уточнили породу в ведомстве.



В паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» его опознали: Барон, живёт в той же девятиэтажке, вниманием якобы неравнодушного к спиртному владельца не избалован, привит. В ветпаспорт заглянула местная жительница после того, как Барон укусил сына.