Глава МИД Греции прилетел в Ливию, отказался выходить из самолета и улетел

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в четверг, 17 ноября, в ливийский город Триполи с официальным визитом и отказался выходить из самолета. Об этом рассказал ливийский МИД, передает РИА Новости.

Представителя Греции в аэропорту ожидала министр иностранных дел Ливии Наджля Мангуш.

«Произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», — рассказали агентству в МИД арабской страны.