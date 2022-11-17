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    Глава МИД Греции прилетел в Ливию, отказался выходить из самолета и улетел

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    Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в четверг, 17 ноября, в ливийский город Триполи с официальным визитом и отказался выходить из самолета. Об этом рассказал ливийский МИД, передает РИА Новости.

    Представителя Греции в аэропорту ожидала министр иностранных дел Ливии Наджля Мангуш.

    «Произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», — рассказали агентству в МИД арабской страны.

    Как уточняет греческое издание Iefimerida, ливийского министра сопровождала съемочная группа, которая хотела «шантажировать публичным рукопожатием министра иностранных дел Греции».

    Никос Дендиас узнал о происходящем и отказался выходить из самолета.

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