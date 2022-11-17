Глава МИД Греции прилетел в Ливию, отказался выходить из самолета и улетел

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в четверг, 17 ноября, в ливийский город Триполи с официальным визитом и отказался выходить из самолета. Об этом рассказал ливийский МИД, передает РИА Новости.
Представителя Греции в аэропорту ожидала министр иностранных дел Ливии Наджля Мангуш.
«Произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», — рассказали агентству в МИД арабской страны.
Как уточняет греческое издание Iefimerida, ливийского министра сопровождала съемочная группа, которая хотела «шантажировать публичным рукопожатием министра иностранных дел Греции».
Никос Дендиас узнал о происходящем и отказался выходить из самолета.