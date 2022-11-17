«Ночлежка» открыла приют для бездомных пенсионеров в Ленобласти. Судьба некоторых из них неразрешима

Благотворительная организация «Ночлежка», которая помогает бездомным в Петербурге, закончила строительство дома для своих подопечных в поселке Сиверский. Первые постояльцы уже заселились.
Дом рассчитан на 15 человек, сейчас в нем поселились первые трое жильцов, которых перевезли из реабилитационного приюта на Боровой улице.
В доме три жилые комнаты на 4–5 человек, кухня, прачечная, кабинет соцработника, терраса и небольшой сад. Это приют для тех, кому нужна долгая реабилитация, кто ждет заселения в интернаты или же для тех, чью судьбу уже не изменить — в Сиверский поселят только пожилых подопечных фонда.
Строительство вместе с покупкой участка обошлось фонду примерно в 26 млн рублей. Сбор продолжается, здание нужно обслуживать и обустраивать.