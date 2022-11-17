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    Боевые действия на Украине

    На всей Украине снова объявили воздушную тревогу. Где прогремели взрывы?

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    На территории всей Украины в четверг, 17 ноября, снова объявили воздушную тревогу. Сообщается о взрывах на объектах критической инфраструктуры. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылками на украинские СМИ и власти.

    Утром в четверг воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Сначала сирены прозвучали в восточных и южных областях, а затем — в центральной и западной частях Украины.

    Местные СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве. В городе начались экстренные отключения электроэнергии.

    Взрывы произошли и в Одессе. По данным властей, один из взрывов прозвучал на объекте критической инфраструктуры в Одесской области. «Удар по объекту инфраструктуры», — рассказали в администрации региона.


    Также появились сообщения о взрывах в Днепропетровске — там повреждены два объекта инфраструктуры.

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