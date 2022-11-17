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    Где в Петербурге жить хорошо? Горожане спорят о любимых местах в Северной столице

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    Народное голосование в номинации «Район года», идущее сейчас в рамках городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», вновь подняло споры на чувствительную для всех тему «Где в Петербурге жить комфортнее». Горожане называют любимые места, обосновывают свой выбор, дискутируют друг с другом в комментариях. Напоминаем, что вы также можете отдать свой голос за лучший район, проголосовав за эту и другие номинации на сайте премии.

    На этой неделе в телеграм-канале «Фонтанки» мы спросили, в каких местах города проживают наши читатели-петербуржцы. В опросе приняли участие более 10 000 человек. Наиболее активными оказались северяне — большинство проголосовавших проживают на севере города (36 %). По 20 % читателей равномерно распределились по востоку, югу и центру Петербурга. И только к западу города почему-то приписали себя всего 5 % наших читателей.

    Мы не ожидали, что простой вопрос «в каком районе города жить лучше» вызовет столько споров, пусть в основном шутливых и добродушных, но вместе с тем горячих и эмоциональных.

    Многие читатели в подробностях обосновывали свое мнение.

    — Я с Василеостровского! Считаю его лучшим в городе, потому что это одновременно и центр со всеми магазинами, ресторанами и хорошей инфраструктурой, и тихий спальный район. Сам живу в районе улицы Кораблестроителей. До залива идти 15 минут (хоть и новый северный намыв теперь всё испортил, но можно ходить на южный). Зеленые и тихие дворы, добротные советские дома, не коммуналки и не крошечные хрущевки. 15 минут на транспорте — и ты уже почти в центре города. Минусов тоже хватает: всего две станции метро, а также пробки на ЗСД.

    Жаркий спор вспыхнул между жителями северных районов города и юго-запада.

    — Нравится Приморский район и Невский. Приморский такой цивильный весь, рядом Нева и Курортный район. А Невский люблю за то, что на Неве расположен.

    — А я люблю Юго-Запад. У нас тут воздух самый чистый, Петергоф рядом и закаты в залив самые красивые. А ещё всегда ветрено и нет метро. Совсем нет????

    — Недолюбливаю перенаселённый север.

    — Тот же Маршала Казакова с миллионом 25-этажных панелек — это что-то другое, по-вашему?

    — Да, другое. Довелось жить и недалеко от метро «Озерки», и на М. Казакова, а сейчас живу на заливе. Очень не нравилось на севере — больше народа, хуже дороги, как ни странно. А на заливе мне лучше всего.

    — Нее, в Приморском закаты лучше и Курортный район недалеко, кайф!

    Приморский район зачетный, конечно, но, как по мне, только там, где Савушкина, Школьная, Дибуновская. В остальном очень странно эти восторги слышать.

    Патриоты любимых мест не склонны к дискуссиям и выражают свое мнение в твердой и четкой форме. Например, так:

    Красногвардейский район ❤️ здесь тихо, спокойно и зелено))).

    Невский район! Бывший речной вокзал, в простонародье «Речнуха». Аэропорт 20 мин, Московский вокзал 20 минут, река Нева рядом! Всё под окнами! Роддом, бассейн, три школы, малонаселенный, парк! Идеальное место! Три остановки на метро — Невский проспект!

    — Живу в Пушкинском районе в поселке Детскосельском. Район мне очень нравится, совсем скоро Детскосельский будет отмечать 100-летие со дня основания посёлка. Много зелени, нас окружают бывшие сельхозполя.

    Московский район лучший. Несмотря на всякое.

    Коломна красивше. Один токмо Калинкин мост в ракурсе Саши Черного чего стоит!????

    Колпино лучше всех!

    Жители центральных районов предсказуемо троллят жителей окраин:

    — А ещё из Колпино особенно удобно любить Питер. Потому что он далеко:)

    Вообще, транспортная доступность является самой горячей темой дискуссий:

    Красносельский местами такой зелёный и приятный… но с транспортом полный трындец, после транспортной реформы особенно.

    — На самом деле, если пробками меряться, то Приморский район это такая ж..!

    — После того, как сделали две развязки с ЗСД, полегче же стало?

    — Посмотрите еще раз на план метро — на северо-востоке города пустое место, нет ни одной станции. Только в фантазиях художников. На юго-западе полно метро, существующего и строящегося.

    — А толку-то от планов? Несчастную «Юго-Западную» не могут достроить с 2015 года, а об остальных «планах» никто даже не мечтает. Какие планы и какое «строится»?! Камон, это Питер, метро здесь не строится.

    — Без метро не только спальники. Вся территория дальше Сенной плюс многострадальная Театральная. На хрена культура, нам стадионы важнее. Станция «Зенит» просто лопается от пассажиров, некуда сесть прям. И почему ее только закрытой держат — ума не приложу.

    Не обошлось и без комментаторов, которые предпочитают изучать темные стороны родного города. Один из них предложил свой антирейтинг, назвав четверку самых «отсталых», с его точки зрения, или, как он выразился, «гацких» мест Петербурга:

    1. Красносельский — хуже по транспорту ничего не встречал;

    2. метро «Обухово», приезжаешь прямо в промзону с алкашами;

    3. Кудрово, даже Мурино лучше по транспорту,

    4. Красногвардейский (его северо-восточный конец), жил у «Народного» потому что.

    Антирейтинг подхватывают такие же недовольные жизнью читатели:

    «Купчагу» забыл на 5 место.

    — Окрестности улицы Зольной?

    «Риелторы из вас так себе», — подводит кто-то итог этого мрачного рейтинга.

    Дискуссии вокруг злободневной темы продолжаются, страсти не утихают. Впрочем, как бы эмоциональны ни были споры, их в целом объединяет высказывание одной из наших читательниц: «Всех люблю! Петербуржцы — это сила!»

    А мы напоминаем, что борьба в номинации «Район года» продолжается, проголосовать за лучших можно прямо сейчас на сайте городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

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    Комментарии 14

    Oliv17 Ноя 2022 в 13:06
    Петербург занимает четвёртое место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха сильным ядом - диоксидом или двуокисью азота (38,3 микрограмма в 1 м³ воздуха). По нормативам ВОЗ безопасным считается уровень в 10 мкг. Газ образуется при сжигании ископаемого топлива: нефти, угля, газа, дизеля, бензина. Он воздействует на слизистые оболочки глаз и носа, на нервную и сердечно-сосудистую системы, кроветворные органы и печень. Прямая дорога к бронхитам, астме, отеку легких и дальше к онкологии. А если к этому добавить отрицательное воздействие на здоровье от территорий, загрязненных тяжелыми металлами, свинцом, диоксинами, бензапиреном, органическими токсинами, от мест радоновых и гео-разломов, от мест химических свалок и радиоактивных захоронений, от труб котельных и заводов, и даже просто от уличной грязи и пыли, то вопрос уже стоит не где в Петербурге жить хорошо, а кому в Петербурге жить хорошо?
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