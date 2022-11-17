    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.35eur62.67

    На Загородном ловили пассажира, которому чем-то не понравилась дверь троллейбуса

    903
    3 комментария

    Не наступил еще даже полдень среды, а на троллейбус в центре Петербурга уже шел с кулаками нетрезвый гражданин. Вскоре ему пришлось познакомиться с Росгвардией.

    Сигнал тревоги поступил накануне из троллейбуса № 15, сообщает 17 ноября пресс-служба ведомства. Покидая транспорт на остановке на Загородном проспекте, пассажир вдруг ударил дверь и пустился бежать. Сотрудник «Горэлектротранса» увидел, что стекло на двери треснуло, и нажал «тревожную» кнопку.

    Нарушитель далеко уйти не успел и вскоре попался Росгвардии. Оказалось, что раньше он уже был замечен за мелким хулиганством. Мужчину отправили в отдел для разбирательств.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close