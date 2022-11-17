На Загородном ловили пассажира, которому чем-то не понравилась дверь троллейбуса

Не наступил еще даже полдень среды, а на троллейбус в центре Петербурга уже шел с кулаками нетрезвый гражданин. Вскоре ему пришлось познакомиться с Росгвардией.



Сигнал тревоги поступил накануне из троллейбуса № 15, сообщает 17 ноября пресс-служба ведомства. Покидая транспорт на остановке на Загородном проспекте, пассажир вдруг ударил дверь и пустился бежать. Сотрудник «Горэлектротранса» увидел, что стекло на двери треснуло, и нажал «тревожную» кнопку.

Нарушитель далеко уйти не успел и вскоре попался Росгвардии. Оказалось, что раньше он уже был замечен за мелким хулиганством. Мужчину отправили в отдел для разбирательств.