Шестикратный чемпион мира и Европы, президент Федерации фигурного катания России Горшков умер в Москве

В возрасте 76 лет скончался президент Федерации фигурного катания РФ Александр Горшков. Причины смерти не называются.

О кончине Горшкова сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора федерации Александра Когана. «Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим. Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря», — сказал Коган и принес соболезнования семье.

Горшков был первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Свое золото он выиграл в 1976 году на играх в Инсбруке. Шесть раз он становился чемпионом мира и Европы. Федерацию возглавлял с 2010 года, последний раз был переизбран в минувшем мае.

