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    Петербурженка отдала машину в ремонт. Через год владельцу пришел «автопривет» из Тверской области

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    Жителю Ленобласти пришел штраф из соседнего региона — за превышение скорости. Правда, свою машину он не видел с сентября 2021 года — с тех пор, как ее отдали в ремонт.

    Заявление в полицию поступило накануне, стало известно «Фонтанке» 17 ноября. Жительница дома на Среднеохтинском проспекте рассказала, что в сентябре прошлого года отдала для ремонта частнику черный Hyundai стоимостью больше миллиона рублей. Машина принадлежала не ей, а 50-летнему жителю Отрадного. В комплекте с автомобилем шли ключи, свидетельство о регистрации и 300 тысяч рублей на закупку запчастей.

    Ремонт всё длился и длился, а в феврале 2022-го 39-летний автослесарь и вовсе перестал выходить на связь. При этом ни владелец, ни пользователь «Хендэ» в полицию не обращались до тех пор, пока в ноябре хозяин машины не получил уведомление о дорожном штрафе из Тверской области.

    История может стать уголовным делом. Примечательно, что взявшего машину в ремонт уже судили — по «наркотической» статье.

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