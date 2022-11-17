Петербурженка отдала машину в ремонт. Через год владельцу пришел «автопривет» из Тверской области

Жителю Ленобласти пришел штраф из соседнего региона — за превышение скорости. Правда, свою машину он не видел с сентября 2021 года — с тех пор, как ее отдали в ремонт.



Заявление в полицию поступило накануне, стало известно «Фонтанке» 17 ноября. Жительница дома на Среднеохтинском проспекте рассказала, что в сентябре прошлого года отдала для ремонта частнику черный Hyundai стоимостью больше миллиона рублей. Машина принадлежала не ей, а 50-летнему жителю Отрадного. В комплекте с автомобилем шли ключи, свидетельство о регистрации и 300 тысяч рублей на закупку запчастей.

