Двухмесячный ребенок умер в многодетной семье на юге Петербурга

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти малышки в Красносельском районе.



Отец двухмесячной девочки позвонил в полицию накануне около 5 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября.



Когда следственно-оперативная группа прибыла в квартиру на Стрельнинском шоссе, то мать ребенка сообщила, что обнаружила младенца бездыханным и вызвала скорую.



До этого девочка, со слов родителей, ничем не болела.



Из соцсетей матери ребенка понятно, что у нее есть еще как минимум трое детей и она очень любит онлайн-игры, в том числе и на деньги. Семья на учете в ОДН не состоит.