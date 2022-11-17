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    Двухмесячный ребенок умер в многодетной семье на юге Петербурга

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    Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти малышки в Красносельском районе.

    Отец двухмесячной девочки позвонил в полицию накануне около 5 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября.

    Когда следственно-оперативная группа прибыла в квартиру на Стрельнинском шоссе, то мать ребенка сообщила, что обнаружила младенца бездыханным и вызвала скорую.

    До этого девочка, со слов родителей, ничем не болела.

    Из соцсетей матери ребенка понятно, что у нее есть еще как минимум трое детей и она очень любит онлайн-игры, в том числе и на деньги. Семья на учете в ОДН не состоит.

    Тело малышки направили в морг для установления причины смерти.

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